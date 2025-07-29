Наблюдать за туманом советует сегодня народный календарь

07:23, 29 июля 2025, ПАИ

Память священномученика Афиногена и его десяти учеников отмечается сегодня, 29 июля, пишет calend.ru.

Считалось, что ко дню Афиногена (Финогея) лето проходит свою самую знойную пору. В этот день во многих районах начинали жать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным и вечером после работы его с песнями несли на гумно. Позднее с него начинали молотьбу, соломой с него кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей. Часть первого зерна оставляли для посева.

С жатвой связано множество поговорок, пословиц и примет: «Первый колосок Финогею, последний – Илье на бороду», «Придёт Финогей с теплом и светом – уберёшься загодя со жнитвом, «На Финогея молись солнышку – проси Бога о вёдрышке», Финогей с дождём – копногной, хлеб в снопе прорастёт».

В Афиногенов день также обращали внимание на приметы. Например, поникшая ботва у моркови предвещала дождь, а если начинались частые туманы, то можно было готовиться к сбору грибов.