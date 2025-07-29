Псковский теннисист получил звание мастера спорта России

10:27, 29 июля 2025, ПАИ

Псковский теннисист Олег Тягунов получил звание мастера спорта России, сообщает корреспондент ПАИ.

Тягунову присвоили звание мастера спорта России за прошлогоднюю победу на чемпионате СЗФО по теннису.

Отметим, что в этом году Олег Тягунов также участвовал в трёх «Фьючерсах» (турниры ITF). На турнире серии M25 в Шарм-эль-Шейхе он проиграл грузинскому спортсмену Александру Швангирадзе – 3:6, 2:6, на турнире M15 также в Шарм-эль-Шейхе он в первом раунде уступил представителю Германии Матье Венеру – 3:6, 4:6.

Также в начале года Тягунов участвовал в турнире серии M25 в Анталье и потерпел поражение в первом круге от словенца Альяза Джерана – 1:6, 2:6.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».