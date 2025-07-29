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Спорт

Псковский теннисист получил звание мастера спорта России

Псковский теннисист Олег Тягунов получил звание мастера спорта России, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото с личной страницы Олега Тягунова в соцсети «ВКонтакте»

Тягунову присвоили звание мастера спорта России за прошлогоднюю победу на чемпионате СЗФО по теннису.

Отметим, что в этом году Олег Тягунов также участвовал в трёх «Фьючерсах» (турниры ITF). На турнире серии M25 в Шарм-эль-Шейхе он проиграл грузинскому спортсмену Александру Швангирадзе – 3:6, 2:6, на турнире M15 также в Шарм-эль-Шейхе он в первом раунде уступил представителю Германии Матье Венеру – 3:6, 4:6.

Также в начале года Тягунов участвовал в турнире серии M25 в Анталье и потерпел поражение в первом круге от словенца Альяза Джерана – 1:6, 2:6.

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