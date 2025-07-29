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Спорт

Великолучанка выиграла бронзу первенства России по велоспорту на шоссе

Великолучанка Олеся Семёнова выиграла бронзу в групповой гонке на первенстве России по велоспорту на шоссе среди спортсменок 15-16 лет, которое прошло в Тольятти с 24 по 28 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер медалистки Елена Клочкова.

Фото: спортшкола «Олимп»

Также в рамках индивидуальной гонки на время Семёнова заняла 12-е место. Ранее великолукская спортсменка выиграла всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе, которые прошли в формате многодневки в Псковской области.

«В Пушкинских Горах не было самой сильной команды – «Локомотива» из Санкт-Петербурга. Там их человек десять. На первенство они приехали все в очень сильном составе. Если посмотреть протокол, там все представительницы Санкт-Петербурга стоят высоко. И они всей этой большой группой уехали в отрыв, который поддержала только наша Олеся Семёнова и девочка из Москвы. В результате она финишировала третьей. Они работают на команду, кого-то отпускают, держат, в отрыв уезжают. А одиночке тяжело работать против команды», – сказала тренер медалистки Елена Клочкова.

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