В России усовершенствуют работу системы вызова экстренных служб

11:58, 29 июля 2025, ПАИ

Правительство РФ усовершенствует работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, сообщает кабмин.

В настоящее время подписано постановление об интеграции новой государственной информационной системы «Централизованная система сбора информации систем – 112», работающей на базе единой платформы «Гостех», в информационное пространство региональных систем вызова по номеру 112, пишет РИА Новости со ссылкой на правительство.

Отмечается, что такая интеграция позволит формировать в автоматическом режиме внутреннюю информацию о принятых мерах реагирования на вызовы по единому номеру. Она будет направляться в различные федеральные и региональные органы власти, в том числе МЧС, МВД, Минздрав для улучшения работы с экстренными вызовами.