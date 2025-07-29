Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подведены итоги теннисного турнира «Кубок Псковского кремля»

Подведены итоги теннисного турнира «Кубок Псковского кремля», который прошёл на кортах академии в Писковичах. Об этом сообщается в группе «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

  • Подведены итоги теннисного турнира «Кубок Псковского кремля»
    Фото: группа «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги теннисного турнира «Кубок Псковского кремля»
    Фото: группа «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги теннисного турнира «Кубок Псковского кремля»
    Фото: группа «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги теннисного турнира «Кубок Псковского кремля»
    Фото: группа «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте»

Медали соревнований разыгрывались среди юношей и девушек до 13 и до 15 лет. В турнире участвовали в том числе гости из Санкт-Петербурга, Архангельска, Северодвинска и Ленинградской области.

В финале среди юношей до 15 лет пскович Павел Тиняев обыграл земляка Илью Яковлева. У девушек в этой группе первое место заняла псковская спортсменка Елизавета Васильева, второе – Софья Петрова также из Пскова.

У юношей до 13 лет победил теннисист из Архангельска Сергей Иванов, а второе место занял Степан Савелов, представляющий Северодвинск. Петербурженка Алла Кушнерёва выиграла соревнования в этой возрастной группе у девочек, а Василина Фёдорова из Пскова заняла второе место.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июля 2025

Великолукские лучники поборются за награды молодёжного Кубка Европы против спортсменов из 22 стран
29 июля 2025

Подведены итоги теннисного турнира «Кубок Псковского кремля»
29 июля 2025

Псковичу присвоили звание мастера спорта по гиревому спорту
29 июля 2025

Кубок Пскова по ловле рыбы стартует 9 августа
29 июля 2025

Великолучанка выиграла бронзу первенства России по велоспорту на шоссе
29 июля 2025

Псковский теннисист получил звание мастера спорта России
28 июля 2025

Артур Акавов стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
28 июля 2025

Детям в Псковской области будут советовать вид спорта, исходя из генетических особенностей
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...