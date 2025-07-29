Подведены итоги теннисного турнира «Кубок Псковского кремля»

15:03, 29 июля 2025, ПАИ

Подведены итоги теннисного турнира «Кубок Псковского кремля», который прошёл на кортах академии в Писковичах. Об этом сообщается в группе «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте»







Медали соревнований разыгрывались среди юношей и девушек до 13 и до 15 лет. В турнире участвовали в том числе гости из Санкт-Петербурга, Архангельска, Северодвинска и Ленинградской области.

В финале среди юношей до 15 лет пскович Павел Тиняев обыграл земляка Илью Яковлева. У девушек в этой группе первое место заняла псковская спортсменка Елизавета Васильева, второе – Софья Петрова также из Пскова.

У юношей до 13 лет победил теннисист из Архангельска Сергей Иванов, а второе место занял Степан Савелов, представляющий Северодвинск. Петербурженка Алла Кушнерёва выиграла соревнования в этой возрастной группе у девочек, а Василина Фёдорова из Пскова заняла второе место.

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