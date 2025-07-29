Великолукские лучники поборются за награды молодёжного Кубка Европы против спортсменов из 22 стран

15:13, 29 июля 2025, ПАИ

Великолукские лучники Илья Силаев и Милана Мурзина принимают участие во втором этапе молодёжного Кубка Европы, который проходит в словенском Чатеже. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Илья Силаев соревнуется в зачёте юниоров до 21 года в блочном луке, где за медали борются 33 спортсмена из России, Эстонии, Германии, ОАЭ, Италии, Хорватии, Испании, Исландии, Израиля, Португалии, Греции, Великобритании, Словении, Бельгии, Словакии и ЮАР. Кстати, Илье Силаеву стали обсчитывать международный рейтинг. Пока он находится на 716-й строчке.

В блочном луке среди девушек Милана Мурзина будет бороться за награды с 31 спортсменкой из России, ОАЭ, Исландии, Великобритании, Испании, Италии, Греции, Франции, Румынии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Люксембурга, Нидерландов, Германии и Швеции.

Сегодня, 29 июля, стартуют квалификационные раунды.

Спортсмены из России выступают на этих стартах в нейтральном статусе.

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