Водоснабжение отключат на нескольких улицах Великих Лук

15:39, 29 июля 2025, ПАИ

Водоснабжение временно отключат на нескольких улицах в Великих Луках 31 июля с 9:00 до окончания работ, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал».

Временное отключение связано с аварийными ремонтными работами на водопроводе на улице Глушанкова (подстанция) и коснётся следующих адресов:

улица Щорса, 86, 86а, 88, 59, корпус 1, 59а, 59 (ГКУСО «Центр специального обслуживания» города Великие Луки);

улица Щорса, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

улица Ясная, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

проезд Земской, 1, 2, 4, 12а, 11а, 7, 7а, 8, 10, 6, 5, 13;

улица Изумрудная, 10а, 8, 10б, 1, 3, 5б, 7, 7а, 6, 4, 2;

улица Туристов, 30а, 26, 26а, 28, 30, 27, 31, 32, 34, 36, 23, 24, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 11, 10, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1;

улица Мирная, 50б, 40, 42, 44, 46, 49, 50а, 51, 52, 59, 62а, 63/2, 64, 64 а, 64б, 66, 76, 81, 82/14, 84/19, 27;

улица Цветочная, 1/45, 7, 9, 5, 2, 2а;

улица Благодатная, 1а, 2, 3, 4, 16/6;

проезд Благодатный, 1;

улица Киевский тупик, 1а, 3, 5, 9, 8, 7, 13;

улица Киевская, 39, 40, 37, 36, 35, 33, 32, 31;

деревня Астратово, 7а (стр. 1), 7б, 9а, 5а;

улица Астратова, 15;

улица Яблоневая, 1, 2, 2а, 2б, 2г, 4, 6, 8, 10, 10а, 16, 24, 28, 13/1, 15, 18;

улица Веселая, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 34, 36, 38, 40, 28, 24, 10, 8, 6, 4, 2, 2а, 12, 14, 16, 22;

переулок Клевцова, 1, 2, 3, 6, 8;

переулок Веселый, 1а, 2, 7, 10, 12;

улица Вишневая, 9, 7, 5, 5а, 3, 1;

улица Сизова, 43/12, 54, 56;

улица Плаксинская, 1а, 2, 4, 9;

улица Лаврино, 35, 32, 34, 37, 39, 41а, 41, 38, 43, 40, 45, 42, 47, 49, 44, 46, 50, 51а, 53, 54, 54а, 57, 55, 56, 59, 61, 62а, 63, 67б, 70б, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 81, 82, 84;

улица Заводская, 1, 5, 7, 9, 11, 14б, 14, 16, 29а, 41, 43, 45, 47, 40, 53, 55, 52, 59, 58, 61, 72, 74, 59б;

улица Новгородская, 14, 19, 21, 23, 16, 11, 13, 10, 12, 8, 6, 7, 4, 2, 5, 2а, 1, 1а;

улица Строительная, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 20, 22, 25, 24, 27, 31, 55, 57, 59;

улица Майская, 1, 3, 5, 7, 2;

улица Журавлиная, 4, 6, 8;

проезд Журавлиный, 1/3, 2, 3, 5, 4, 7, 8, 13/80, 10, 12;

улица Лесная, 5, 7, 9, 11, 13, 17;

улица Лесопарковая, 5, 7, 11, 14, 16, 13, 15, 18, 17, 20, 19, 21, 23, 24, 26, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10б, 10, 10а, 9;

СНТ Сенопункт, 20;

проезд Дубравный, 2;

улица Усадебная, 2, 3, 4, 6, 10;

проезд Яблоневый, 3, 4, 14/5;

улица Светлая, 5, 7, 12, 20/9;

улица Севастопольская, 2;

улица Народная, 2, 4, 8, 9, 10, 11;

улица Желанная, 6, 7, 8, 12;

улица Рибково, 4, 5, 9, 11, 11а, 13,15,19, 21;

улица Усвятская, 12, 10;

улица Звенигородская, 9а, 9, 5, 4, 4а;

переулок Щорса, 6, 8, 10, 12;

улица Фурманова (канализационная насосная станция КНС-5);

улица Фурманова, 67 (ГБУСО «Великолукский дом-интернат»);

улица Щорса, 90 (ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, город Великие Луки»);

улица Щорса, 86б (котельная № 17, 1 ввод с улицы Щорса);

улица Щорса, 84б, торговый павильон (ИП Скорняков М. Е.);

улица Щорса, торговый павильон (ИП Иванова В. Е.);

улица Щорса, 57а, магазин (ИП Скорняков М. Е.);

улица Михаила Глушанкова, уч. 6 магазин (ИП Иванова В. Е.);

улица Щорса, 57б, магазин (ИП Панов А. А.);

улица Строительная, 24б (магазин).

Также не будет воды в водоразборных колонках на улицах Заводской, 18, 47 и Новгородской, 11.

Пониженное давление воды ожидается по адресам: