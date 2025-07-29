Как узнать номер лицевого счёта, рассказали псковичам газовики

16:55, 29 июля 2025, ПАИ

Как узнать номер лицевого счёта, рассказали жителям Псковской области специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Лицевой счёт является индивидуальным, открывается и присваивается абоненту сразу при заключении договора на поставку газа. Он необходим для оплаты потребленного газа, а также для регистрации в личном кабинете абонента, отметили они.

Номер лицевого счета абонента состоит из шести цифр, его можно узнать в квитанции. Он находится в верхней таблице в квитанции, где указан получатель платежа – ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

При оплате через сервисы Сбербанка гражданину потребуется номер единого лицевого счёта. Он состоит из 12 цифр и находится в верхнем левом углу квитанции, уточнили специалисты.

Также уточнить номера лицевых счетов можно в клиентских центрах псковских газовых компаний, по телефону кол-центра 8-800-350-59-01 или в официальной группе псковских газовых компаний в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, информация о лицевых счетах содержится в личном кабинете абонента, если он был подключён.