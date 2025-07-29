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Общество

Первый в России архивный телеканал запустил ​Госфильмофонд

Государственный фонд кинофильмов России запустил кабельный телеканал «Госфильмофонд. Машина времени». Этот канал предлагает зрителям коллекцию архивных материалов Госфильмофонда, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области со ссылкой на Министерство культуры РФ.

«Телеканал «Госфильмофонд. Машина времени» – это первый в мире развлекательный и познавательный канал, который предлагает зрителям коллекцию архивных материалов Госфильмофонда. Более 1 000 часов контента будут впервые оцифрованы и показаны широкой аудитории», – рассказали представители Госфильмофонда.

Телеканал создан при поддержке Министерства культуры РФ в рамках исполнения поручения президента России о сохранении и защите исторической памяти. Он доступен круглосуточно в формате высокой чёткости (HD).

Прямой эфир канала уже доступен в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink, а также в Интернете.

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