В ритме джаза: петербургский квартет выступит в Поганкиных палатах 31 июля

20:45, 29 июля 2025, ПАИ

Концерт квартета Софьи Шустровой «Посвящение Эми Уайнхаус» состоится в Поганкиных палатах в Пскове 31 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Зрители услышат известные хиты британской исполнительницы Эми Уайнхаус, такие как Back to Black, You Know I'm No Good, Rehab, Will You Still Love Me Tomorrow и многие другие композиции, исполненные в неповторимой манере квартета Софьи Шустровой.

«Эми Уайнхаус – всемирно известная британская певица и автор песен, покорившая сердца миллионов слушателей своим уникальным голосом и самобытным стилем исполнения. Её творчество отличалось глубокими эмоциями, выразительностью и особой харизмой, соединяя элементы джаза, соула и ритм-н-блюза. Эми получила признание критиков и зрителей, став обладательницей престижных музыкальных наград, включая «Грэмми». Её жизненный путь был непростым, однако именно это придавало особую глубину и искренность её песням», – отметили организаторы.

Мероприятие в Поганкиных палатах (Некрасова, 7) начнётся в 19:30. Вход платный.

