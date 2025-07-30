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Общество

Судить об осени по сегодняшнему дню советует народный календарь

Память святых Маргариты Антиохийской и Лазаря Галисийского отмечается сегодня, 30 июля, пишет calend.ru.

Особенно почитается Маргарита Антиохийская, известная в православной церкви как святая Марина. В Греции в её честь возведено множество храмов. Также сегодня вспоминают другого святого – преподобного Лазаря Галисийского.

В России этот день ассоциировался с зарницами, которые предвещали пожары и ухудшали зрение. Смотреть на них считалось запрещённым. Кроме того, люди говорили: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву».

На Марину и Лазаря следили за погодой: считалось, что осень будет такой же, как в эти дни и в течение следующих трёх суток.

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