Пскович примет участие в Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине

09:43, 30 июля 2025, ПАИ

Пскович Марк Мордовцев примет участие в Кубке мира International Winter Swimming Association (IWSA) по зимнему плаванию в Аргентине с 4 по 9 августа. Об этом спортсмен сообщил на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Это мой первый международный старт за последние шесть лет под флагом России. Последний раз я представлял страну на мировой арене в феврале 2020 года в Словении», – отметил Марк Мордовцев.

Псковский пловец планирует выступить на пяти дистанциях от 50 до 200 метров и в эстафетах вольным стилем, брассом и баттерфляем. Состязания пройдут в городе Эль-Калафате, в открытой воде озера Архентино.

«Организаторы обещают яркое событие: участие титулованных спортсменов, звёзд спорта, а также партнёров и спонсоров. Очень интересно, что из этого выйдет. Этот старт будет сложным и эмоциональным – мои первые соревнования после потери матери, без её тренерской поддержки и напутствия перед заплывом», – заявил псковский спортсмен.

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