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Великолучанка в составе сборной вышла в финал молодёжного Кубка Европы по стрельбе из лука

Великолучанка Милана Мурзина в составе российской команды, выступающей в нейтральном статусе, вышла в финал второго этапа молодёжного Кубка Европы по стрельбе из лука в Словении, сообщает корреспондент ПАИ.

Милана Мурзина. Фото: РФСЛ

В командном турнире участвуют четыре коллектива из Испании, России, Великобритании и Италии. В составе российской команды выступают Милана Мурзина, София Мун и Галина Добролежа. Девушки в полуфинале выиграли у британской сборной – 226:225.

В финале 1 августа спортсменки из России встретятся с командой Испании, которая в 1/2 финала взяла верх над итальянками – 229:219.

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