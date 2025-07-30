Великолучанка в составе сборной вышла в финал молодёжного Кубка Европы по стрельбе из лука

17:28, 30 июля 2025, ПАИ

Великолучанка Милана Мурзина в составе российской команды, выступающей в нейтральном статусе, вышла в финал второго этапа молодёжного Кубка Европы по стрельбе из лука в Словении, сообщает корреспондент ПАИ.

В командном турнире участвуют четыре коллектива из Испании, России, Великобритании и Италии. В составе российской команды выступают Милана Мурзина, София Мун и Галина Добролежа. Девушки в полуфинале выиграли у британской сборной – 226:225.

В финале 1 августа спортсменки из России встретятся с командой Испании, которая в 1/2 финала взяла верх над итальянками – 229:219.

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