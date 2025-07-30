Соревнования по пляжному волейболу среди смешанных команд пройдут в Пскове 9 августа

11:23, 30 июля 2025, ПАИ

Соревнования по пляжному волейболу, посвящённые Дню физкультурника, среди смешанных команд пройдут на городском пляже Пскова 9 августа. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Состязания начнутся в 10:00. Система проведения и расписание игр будут зависеть от количества поданных заявок. Мячи на разминку не предоставляются, судейство будут осуществлять участники соревнований.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 7 августа.

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