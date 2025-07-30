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Общество

Благоустройство сквера в деревне Неёлово-1 оценил губернатор Псковской области

Благоустройство сквера на улице Новой в деревне Неёлово-1 оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда в Псковский район сегодня, 30 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

На благоустройство территории в рамках федерального проекта ФКГС в 2025 году выделено финансирование в объёме 8,219 млн рублей.

«Жители в этом проекте активно участвовали, привлекали волонтёров. Спасибо вам большое за возможность участия в таких проектах. Здесь у нас эти проекты работают. Для нас это очень важно. Мы видим замечательные результаты. Здесь всегда вода стояла. Это была проблема для нас, для местных жителей. А теперь водоотведение хорошее», – поблагодарила губернатора директор Моглинской школы Елена Иванова.

В сквере предусмотрена расчистка территории, устройство мини-футбольного поля и волейбольно-баскетбольной площадки, установка бортовых камней, устройство полиуретанового покрытия, газонов, ограждения территории, установка МАФ и скамеек.

Михаил Ведерников поинтересовался о гаражах около площадки. Часть из них уже убрана.

Фото: ПАИ

«По тропинкам (от садика до площадки), посмотрите, может, так же плиткой выложить, как мы уже смотрели. Может, через ТОС на следующий год», – обратил внимание глава региона.

В настоящее время готовность объекта составляет 98 %. Ведутся работы по устройству покрытия спортивной площадки и разметки.

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