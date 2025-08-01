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Общество

Где с 1 сентября запретят размещать рекламу: объясняем в карточках

С 1 сентября вступит в силу запрет на распространение рекламы на определенных ресурсах. ПАИ собрало в карточках ключевые моменты.

Запрет будет распространятся на: ресурсы организаций, признанные нежелательными на территории РФ; признанные экстремистскими или террористическими; и другие ресурсы, доступ к которым ограничен (сайты иноагентов, пиратские сайты и иные сайты, информация на которых запрещена к распространению).

Кроме того, запрет распространяется на все виды рекламы, а именно: все публикации с названиями товарных знаков, услуг, мероприятий и так далее; интеграции у блогеров; нативную рекламу в текстах и видео.

Ответственность за нарушения будут нести рекламодатели и рекламораспространители.

Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечёт за собой наложение административного штрафа. Для должностных лиц он составит от четырёх до 20 тысяч рубелй, для юридических – от 100 до 500 тысяч рублей.

Перед размещением публикации с 1 сентября необходимо проверить не включён ли сайт/страница в реестр запрещённой информации.

К легальным и эффективным площадкам региона относится соцсеть «ВКонтакте», Telegram-каналы, радиостанции, информационные агентства и региональный телеканал.

Отправить запрос можно на reklama@mhpk.ru или позвонить по телефону 500-131.

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