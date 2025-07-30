Основной инстинкт без тяжких последствий: как весело прожить молодость и остаться здоровым

15:59, 30 июля 2025, ПАИ

Что такое ИППП? Кто и где может подхватить «неприличную» болезнь? Как весело прожить молодость и остаться здоровым? Можно ли вылечиться от венерических болезней навсегда? На эти и другие вопросы ответили заместитель главного врача Кожно-венерологического диспансера Псковской области Олег Ефимов и заведующая отделом первичной профилактики Татьяна Барынина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Про это

– Татьяна Геннадьевна, какие заболевания скрываются под аббревиатурой ИППП?

Татьяна Барынина (Т. Б.): ИППП – это инфекции, передающиеся половым путём. Раньше эти болезни назывались венерическими. Последнее время стали называть инфекциями и объединили в одну группу только лишь потому, что они передаются преимущественно при половых контактах. Одна из главных причин увеличения числа заболевших – свободный взгляд на сексуальные отношения.

Олег Ефимов (О. Е.): Пласт венерических заболеваний включает более 30 инфекций. И не все они попадают в зону ответственности дерматовенеролической службы, потому что ВИЧ-инфекция, гепатиты относятся к инфекционным заболеваниям и находятся в зоне ответственности инфекционистов. Наш спектр уже. Часть «наших» болезней вызывается бактериальными агентами, часть – вирусами, а часть – грибками.

Т. Б.: Самые распространённые ИППП – это хламидиоз, гонорея, сифилис, уреаплазмоз и микоплазмоз, которые всегда бывают в паре. Гонорея обладает высокой заразительностью – 98 %. Можно при одном сексуальном контакте получить сразу весь букет инфекций, имеющийся у партнёра. И в современном мире может заболеть абсолютно любой человек. Ничто не сохранит здоровье, если вести неправильный образ жизни. Оно зависит именно от образа жизни человека.

О. Е.: Самую большую заболеваемость выявляем у людей от 30 до 45 лет. Это можно объяснить тем, что до брака люди ведут активную половую жизнь и предохраняются, а после брака уже нет. И тут уже следует говорить о моральной стороне дела. Очень жаль, что в наше время физическая верность встречается всё реже и реже.

Ковид и облико морале

– Олег Сергеевич, а что говорит сравнительная статистика?

О. Е.: Срез по всем инфекциям в России показывает, что большая часть приходится на трихомониаз, на втором месте идут аногенитальные бородавки, на третьем сифилис. Такая пропорция и в Псковской области. Сейчас эпоха постковида, а после любых глобальных эпидемий иммунитет у населения ухудшается и все инфекционные заболевания волнообразно растут. В Псковской области небольшой подъём был в 2023 году – фиксировали около пяти заболевших ИППП на 10 000 населения, в 2024-м уровень опустился до четырёх человек. В любом случае цифры нашей области примерно в два раза меньше, чем показатели по Северо-Западному федеральному округу и по России.

– Чем это можно объяснить?

О. Е.: Прежде всего просвещённостью нашего населения, заботе о самом себе. Это играет большую роль. Вот в США после ковида огромная проблема с сифилисом, около 300–350 случаев на 100 000 населения. Такой показатель был в Псковской области 29 лет назад. А медицина в США очень дорогая и в плане лечения, и в плане профилактики. Поэтому специальных целевых осмотров, как у нас, там гораздо меньше. Ну и они морально менее, наверное, устойчивы, чем русские люди.

В Европе и азиатском регионе на первый план вышла сложно излечимая гонорея. Рост заболеваний идёт в геометрической прогрессии. Эпицентры в Китае, Швеции, Дании. Резистентность возбудителей гонореи начала себя проявлять крайне агрессивно из-за практик нетрадиционных форм секса. В результате лечение подобрать очень трудно, разрабатывают новые антибиотики, вводят новые стандарты лечения на увеличенных дозах. Мы пока не сталкивались с такими вариантами развития болезней, но нужно быть очень внимательными.

– А в Псковской области когда-нибудь были подобные вспышки?

Т. Б.: До нулевых годов была вспышка сифилиса, когда на приём за дверью стояло по 60 человек. Пал «железный занавес» – и понеслось. Активная сексуальная пропаганда, все ощутили себя раскрепощенными. Запретный плод всегда сладок.

Любовь, кровь и коварство

– Кто чаще всего приходит к вам на обследование?

Т. Б.: Медики, которые много знают об этих заболеваниях, контролируют своё здоровье и здоровье своих партнёров. Вторая категория – те, кто столкнулись с проблемой, потратили кучу времени и денег на лечение. И молодые люди, желающие стать родителями, – это входит в обязательную программу обследования. Чтобы родился здоровый ребёнок, родители должны быть уверены в чистоте своих анализов. Также работающие с детьми, в общепите, военные, медики. Это достаточно широкий круг. Остальные – по желанию или необходимости. Обследование включает в себя анализ крови на гонорею, СПИД, сифилис, другие заболевания. Если есть отклонения от нормы, доктор предлагает дообследоваться.

– В чём социальная важность борьбы с ИППП?

Т. Б.: Важность в том, что эти заболевания влияют на сексуальное и репродуктивное здоровье. Мы хотим видеть здоровое поколение. Первое и отсроченное осложнение – это бесплодие.

О. Е.: Коварство ИППП в том, что они могут протекать как манифестно, то есть остро, так и совсем незаметно. И при скрытом течении человек всё равно заразен для своего полового партнёра. Он чувствует себя хорошо, нет никаких внешних проявлений, но патоген попал в организм, бурно развивается, встраивается в клетки. И передаётся другому не только при сексуальных контактах, но бытовым путём через общие вещи, особенно если люди живут вместе, пользуются одним полотенцем, бритвой, маникюрными принадлежностями, унитазом. Таких заражений примерно 5 % от общего числа. Вероятность передачи нельзя исключать, поэтому при случае ИППП обследованию подлежат и контактные лица, а не только половой партнёр.

Т. Б.: Пути передачи – это сексуальный контакт, бытовой и через кровь – у потребителей наркотиков, при нанесении татуировок в несертифицированных салонах красоты, а где-то задёшево в подвальных помещениях, возможно и при инъекциях. Также патоген может передаваться от матери к ребёнку – при естественных родах и кормлении грудью. Исключать возможность заражения никогда нельзя. Поэтому всегда нужно быть осторожным.

ИППП могут провоцировать импотенцию, поражение жизненно важных органов и систем организма, как внутренних, так и внешних. Эти заболевания приносят человеку очень много проблем.

О. Е.: Есть риск внематочной беременности или её патологического течения от выкидыша до развития новообразований – рака матки, рака шейки матки. При сифилисе в инфекцию могут вовлекаться оболочки и ткань головного мозга.

– Кто находится в группе риска?

Т. Б.: Подростки, которым всё любопытно и интересно. Потом те, кто занимается незащищённым сексом, часто меняет половых партнёров, особенно под действием алкоголя или наркотиков. И люди, мало просвещённые в том, что ИППП вообще существуют.

Избегай опасности

– Как контролировать своё здоровье с учётом бессимптомного течения ИППП?

О. Е.: Обследоваться в рамках самопрофилактики минимум два раза в год. При смене каждого полового партнёра даже при защищённом сексе, потому что средства контрацепции не дают стопроцентную защищённость и всегда есть шанс заразиться – презерватив может в самый неподходящий момент порваться. Бывают аллергические реакции на латекс, из которого сделан презерватив, и люди просто не могут его применять. Ещё нужно учитывать инкубационный период заболеваний. У гонореи это от 24 часов до недели, проявления сифилиса возможны от двух недель до полутора месяцев и больше, а в скрытой форме чуть ли не через шесть. У ВИЧ-инфекции – от трёх месяцев до года. Поэтому тем, кто к нам приходит обследоваться сразу после незащищённых контактов, рекомендуем обращаться через три недели – инкубационный период большинства инфекций – три-четыре недели, разумнее обследоваться именно в это время. Дальше уже месяца через три.

– Какую роль играют антибиотики в лечении ИППП?

О. Е.: Вопрос неоднозначный. ИППП может протекать скрыто и незаметно именно потому, что антибиотики в нашей жизни легкодоступны. И получив их по назначению врача для лечения ангины, человек может приглушить клиническую картину ИППП, но не способен от неё излечиться. Поэтому надо быть очень аккуратным с приёмом антибиотиков и для профилактики их не использовать. Одной из причин появления очень резистентных штаммов возбудителя называют бесконтрольное употребление антибиотиков, незаконченные схемы лечения. То есть вот ты купил пачку – там 10 таблеток, а тебе назначен курс из 14, и ты думаешь: и так сойдёт. Но если назначен курс антибиотиков, необходимо пройти его от первой до последней таблетки. Это не шутки – незаконченный курс лечения не является гарантом излечения. После обследования и приёма препаратов пациент ещё очень долго находится на наблюдении, с ним проводятся контрольные мероприятия через месяц, через три, чтобы убедиться, что болезнь полностью ушла.

Да и нет

– Можно вылечиться раз и навсегда?

О. Е.: С бактериальными заболеваниями можем совладать. И если всё правильно сделать, они уйдут. Также молочница и кандидоз, вызываемые грибками и простейшими. При соответствующем лечении трихомоноза можно рассчитывать на полное излечение. Сифилис лечится полностью, но следы этой инфекции остаются в организме на всю жизнь, и если ты болел, то это будет видно на анализах. А вот вирусных агентов из организма просто так не удалишь. Всем знаком герпес на губах. Если в детстве ты его получил, он будет жить в тебе постоянно и постоянно возможны рецидивы. Просел иммунитет, обгорел на солнце, поболел, принимал антибиотики – и герпес вылез. Чем крепче иммунитет, тем герпес будет себя смиреннее вести. Эти параллели можно провести с ИППП вирусной природы.

Т. Б.: К неизлечимым можно добавить ВИЧ человека и гепатит B. На все эти инфекции иммунитет не вырабатывается. Человек станет заражаться столько раз, сколько будет контактировать с больным.

– Бывают случаи вторичных заражений?

О. Е.: Когда человек хочет острых ощущений, хочет опять лечиться, то он не очень защищён. Это больше касается молодых людей, которые часто меняют партнёров. У некоторых мужчин есть принципиальная позиция – не буду использовать барьерные средства, и всё, а женщин буду любить. Ну и расплачиваются.

– Как пациенты воспринимают поставленный диагноз? Приводят ли своего партнёра?

О. Е.: Даже испытывают какое-то облегчение – знают, от чего будут лечиться, что это излечимо, что удачное лечение зависит и от привлечённых контактов. Если кого-то упустят, риск повторного заражения очень велик. Поэтому да, они приводят всех, кого могут найти. У нас в кабинете анонимного обследования Ф. И. О. шифруются, и человек обследуется под кодом. Это некая свобода, позволяющая прийти и обследоваться, не боясь, что твои данные могут куда-то быть переданы. До 18 лет можно обследоваться абсолютно бесплатно в условиях стационара. Взрослые могут также пройти скрининг на выявление воспалений в области гениталий, на выявление сифилиса и других ИППП абсолютно бесплатно. В случае, если анализы показывают признаки воспаления, будет рекомендован более широкий спектр уже на платной основе.

Умненькая молодёжь

– Сейчас сексуальную жизнь люди начинают достаточно рано, в том числе не достигнув совершеннолетия. Как ведётся профилактика в молодёжной среде?

Т. Б.: Обычно профилактика – это интерактивная игра, либо викторина, либо цикл мероприятий, где рассказывается о заболеваниях, как их предотвратить, как себя защитить. Молодёжь сейчас очень умненькая, она всё знает и не стесняется задавать вопросы, эта тематика ей интересна. Конечно же, говорим детям о нравственности, целомудрии, равном взаимоотношении между полами. И когда задаёшь вопрос, кто же должен всегда иметь средство индивидуальной защиты, очень приятно слышать: тот, кто живёт половой жизнью, заботится о своём здоровье, всегда имеет при себе средства контрацепции. И хотя это мужское индивидуальное средство защиты, девочки в сумочках тоже носят презервативы. Для подростков проводятся специальные мероприятия. Это циклы лекций совместно с Псковским центром общественного здоровья, с которым мы работаем рука об руку. Охват большой – и школьная образовательная среда, и детки постарше в колледжах, и наш Псковский университет.

– Расскажите о превентивной программе по профилактике социально значимых и инфекционных заболеваний.

Т. Б.: Программа рассчитана на пять лет. Есть межведомственное взаимодействие, работаем с разными организациями. Расписываем план на год – что будет, где, в каких местах. Охватываем не только Псков, но и районы. Проводим лекции, тренинги, акции, фестивали здоровья, социальный марафон «Моя семья – моя радость». Говорим о правилах личной гигиены, профилактике репродуктивного здоровья. Это системная профилактическая работа, в ходе которой растёт осведомленность молодого поколения.

Ставим точку

– Резюмируйте: что делать взрослым и подросткам, чтобы не попасть в неприятности?

Т. Б.: Для несовершеннолетних – более позднее вступление в сексуальные отношения. И тенденция такая есть. По наблюдениям врачей, девушки начинают вступать в половые отношения позже. Для взрослых – моногамия, когда исключается третье лицо. И для всех – барьерная контрацепция, качественный презерватив. Есть такая народная мудрость: от несоблюдения правил техники безопасности можно не только умереть, но и родиться. Поэтому если систематически покупать качественные презервативы, то можно рассчитывать, что не заразишься никакой инфекцией. Нужно профилактически обследоваться и вакцинироваться от гепатита B, чтобы не развились заболевания печени, а молодёжи до начала половой жизни стоит сделать прививку против ВПЧ, которая сразу откинет целый пласт заболеваний – от вирусных до онкологических.