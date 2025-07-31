Благоустройство сквера и скейт-парка в Палкино оценил Михаил Ведерников

10:37, 31 июля 2025, ПАИ

Благоустройство общественной территории – сквера около здания администрации района в Палкино – оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в муниципалитет сегодня, 31 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Благоустройство территории жители посёлка выбрали в ходе голосования на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru в 2024 году. Работы осуществляются в этом году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На объекте реализуется вторая очередь благоустройства сквера. Это укладка плитки и озеленение территории.

Там же Михаил Ведерников и глава муниципалитета Ольга Потапова осмотрели благоустройство скейт-парка. Есть нарушения по срокам поставки оборудования, но работы идут, отметила Ольга Потапова. Заявки от людей на оборудование скейт-площадки поступали давно и сейчас она пользуется большой популярностью. Также на объекте размещены правила использования площадки и камеры.

Отметим, что в 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» была реализована первая очередь благоустройства сквера. В нём проложили пешеходные дорожки, установили волейбольную площадку и провели освещение.