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Общество

Благоустройство сквера и скейт-парка в Палкино оценил Михаил Ведерников

Благоустройство общественной территории – сквера около здания администрации района в Палкино – оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в муниципалитет сегодня, 31 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Благоустройство территории жители посёлка выбрали в ходе голосования на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru в 2024 году. Работы осуществляются в этом году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На объекте реализуется вторая очередь благоустройства сквера. Это укладка плитки и озеленение территории.

Там же Михаил Ведерников и глава муниципалитета Ольга Потапова осмотрели благоустройство скейт-парка. Есть нарушения по срокам поставки оборудования, но работы идут, отметила Ольга Потапова. Заявки от людей на оборудование скейт-площадки поступали давно и сейчас она пользуется большой популярностью. Также на объекте размещены правила использования площадки и камеры.

Отметим, что в 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» была реализована первая очередь благоустройства сквера. В нём проложили пешеходные дорожки, установили волейбольную площадку и провели освещение.

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