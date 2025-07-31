Делать заготовки на зиму советует сегодня народный календарь

07:20, 31 июля 2025, ПАИ

Память святого мученика Емилиана отмечается сегодня, 31 июля, пишет calend.ru.

В этот день ва Руси в южных районах заканчивали жатву, на сжатой полосе выкладывали серпы и приглашали священника для совершения молебна и освящения инструментов. После этого серпы уносили домой и хранили до следующего года.

На Емелиана было принято также париться вениками из ржаной соломы и из полевых цветов и трав. В баню заходили с поклоном, чтобы не обидеть банного духа.

С Омельянова дня хозяйки заготавливали соленья и варенья на зиму. Большую часть заготовок составляли дары леса. «Омельян пришел, грибов-ягод нашёл, велит заготавливать», – приговаривали люди.