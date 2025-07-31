Пскович вышел в стартовом составе «Зенита» на кубковый матч с «Ахматом»

10:07, 31 июля 2025, ПАИ

Уроженец Псковской области Ярослав Михайлов вышел в стартовом составе петербургского футбольного клуба «Зенит» в выездном матче группового этапа Кубка России против «Ахмата». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В результате петербуржцы одержали победу – 2:1. Михайлов провёл на поле 75 минут, после чего его заменили на сербского полузащитника Сашу Зделара.

«Молодцы, сегодня все играли хорошо. Я думаю, что никто не выпадал из игры. Конечно, технический брак, волнение присутствовали у молодых ребят. Хотя и у одного, и у второго, если мы говорим о наших воспитанниках Михайлове и Лобове, есть определённый опыт. Михайлов играл в «Оренбурге». Но всегда в стартовом составе выходить нервозно. Тот же Лобов нервничал, но в целом всё равно ребята молодцы», – сказал главный тренер команды Сергей Семак после матча.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».