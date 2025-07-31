Псковская область вошла в топ-10 дружелюбных регионов России

12:21, 31 июля 2025, ПАИ

Псковская область вошла в топ-10 дружелюбных регионов России, сообщили ПАИ в пресс-службе соцсети «ВКонтакте».

«ВКонтакте» провела анализ, чтобы определить, в каких регионах России люди чаще всего взаимно добавляют друг друга в друзья. Вологодская область заняла первое место: в среднем у её жителей по 217 друзей, что в два раза больше, чем у пользователей из Москвы (105 друзей) и Санкт-Петербурга (142 друга). В пятёрку самых дружелюбных регионов также вошли Архангельская, Нижегородская, Ярославская и Новгородская области. Псковская область заняла шестое место в рейтинге.

В 2025 году каждый третий пользователь увеличил количество своих друзей, а 37 % отметили рост числа подписчиков по сравнению с предыдущим годом. В среднем пользователи имеют 106 друзей и 71 подписчика. У авторов контента число подписчиков возросло на 15 % за год. Пики активности по добавлению в друзья наблюдаются в конце июля, конце августа и начале декабря. В этом году резкий рост активности начался с 8 января.

У женщин в соцсети «ВКонтакте» в среднем на 20 % больше друзей, чем у мужчин, а также они получают почти в два раза больше подписчиков. Этот тренд особенно заметен среди пользователей в возрасте от 20 до 32 лет: в этот период за ними чаще следят, чем дружат.

Директор по продуктам социальных сервисов «ВКонтакте» Святослав Васильев отметил, что миллионы пользователей начинают общение не с формальной заявки в друзья, а с вовлечённости, такой как подписка, комментарий или реакция. Он добавил, что всё чаще дружба в соцсети возникает из интереса и диалога, особенно в регионах, где сильны локальные сообщества и пользователи активнее идут на контакт.