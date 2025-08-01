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Общество

Память погибших в Первой мировой войне солдат чтут 1 августа

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов, отмечают ежегодно 1 августа, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Эта памятная дата установлена в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны.

Главной причиной войны стали противоречия между двумя коалициями европейских держав – Антантой (Россия, Англия и Франция) и Тройственным союзом (Германия, Австро-Венгрия и Италия), вызванные обострением борьбы за передел уже поделенных колоний, сфер влияния и рынков сбыта. Начавшись в Европе, где происходили главные события, она постепенно приобрела глобальный характер, охватив также Дальний и Ближний Восток, Африку, акватории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов.

Российская империя, несмотря на своё участие в союзе стран-победительниц (Антанта), вследствие катастрофического внутреннего положения вышла из Первой мировой войны (после подписания сепаратного Брестского мира в 1918 году), а затем была ввергнута в тяжелейшую гражданскую войну.

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