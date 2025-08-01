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Общество

Что делать, если ливень застал за рулём: объясняем в карточках

Что делать, если ливень застал гражданина за рулём автомобиля, дорогу залило или если автомобиль затопило на паркинге, рассказали специалисты «Объясняем. Псковская область».

Как действовать в таких случаях, смотрите в специальных карточках.

  • Что делать, если ливень застал за рулём
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Что делать, если ливень застал за рулём
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Что делать, если ливень застал за рулём
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Что делать, если ливень застал за рулём
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Что делать, если ливень застал за рулём
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Что делать, если ливень застал за рулём
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Что делать, если ливень застал за рулём
    Фото: «Объясняем. Псковская область»

Ранее читатели ПАИ прислали фотографии последствий непогоды в Псковском округе. А в начале июля град размером с перепелиное яйцо выпал в Себежском и Великолукском районах.

Напомним, что прогноз на август дали в Псковском гидрометцентре. Помимо этого, синоптики назвали причины резкого перепада температуры воздуха в Пскове, а также рассказали о том, что регион оказался в размытом барическом поле, которое несёт грозы, дожди и град.

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