Что делать, если ливень застал за рулём: объясняем в карточках

08:16, 01 августа 2025, ПАИ

Что делать, если ливень застал гражданина за рулём автомобиля, дорогу залило или если автомобиль затопило на паркинге, рассказали специалисты «Объясняем. Псковская область».

Как действовать в таких случаях, смотрите в специальных карточках.



Фото: «Объясняем. Псковская область»



Фото: «Объясняем. Псковская область»



Фото: «Объясняем. Псковская область»



Фото: «Объясняем. Псковская область»



Фото: «Объясняем. Псковская область»



Фото: «Объясняем. Псковская область»



Фото: «Объясняем. Псковская область»













Ранее читатели ПАИ прислали фотографии последствий непогоды в Псковском округе. А в начале июля град размером с перепелиное яйцо выпал в Себежском и Великолукском районах.

Напомним, что прогноз на август дали в Псковском гидрометцентре. Помимо этого, синоптики назвали причины резкого перепада температуры воздуха в Пскове, а также рассказали о том, что регион оказался в размытом барическом поле, которое несёт грозы, дожди и град.