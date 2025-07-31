Таких нет даже в Абхазии: в Псковской области начали собирать абрикосы

12:22, 31 июля 2025, ПАИ

Урожай абрикосов начали собирать в Новоржевском округе, сообщается в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Людмила Иванова



Фото: Людмила Иванова



Фото: Людмила Иванова



Фото: Людмила Иванова







«В Новоржевском районе пошли абрикосы. Геолокацию не скину, самим мало», – подписала снимки автор, а в комментариях к публикации отметили, что они также растут и в Великолукском округе.

Жительница округа поделилась секретом, что саженцы были высажены пять лет назад в возрасте трёхлетнего дерева и в этом году созревшие абрикосы удалось попробовать. «Нам повезло, они отцвели до морозов и поэтому есть плоды. Конечно, меньше чем было цветов, но нам хватит», – подчеркнула она.

«Очень сладкие и ароматные. Я таких вкусных даже в Абхазии не ела», – заключила хозяйка.