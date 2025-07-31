Молодёжь Пскова представит регион на фестивале «Таврида.АРТ»

13:07, 31 июля 2025, ПАИ

Делегация Псковской области отправилась на фестиваль «Таврида.АРТ – 2025»: искусство глазами молодежи». В Крым поехали 10 жителей Псковской области – представители творческой молодёжи, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

«Таврида.АРТ» – это уникальная площадка, где собираются деятели разных видов искусства: архитекторы, писатели, скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники, режиссеры. В этом году фестиваль пройдёт с 1 по 3 августа.

Фестиваль – проект Росмолодёжи – представляет собой креативный кластер, в котором опытные и начинающие творцы общаются, генерируют новые идеи, обсуждают текущие и будущие проекты. За три дня на черноморском побережье пройдет более 300 мероприятий.

На пяти музыкальных сценах выступят популярные артисты разных стилей и жанров. Кроме того, в честь 80-летия Великой Победы гостям покажут мультимедийную постановку «Плечом к плечу: искусство и победа». Это история о легендарных артистах – участниках боевых действий.

Также зрителей и участников фестиваля ждут авторские спектакли, галереи, ремесленные экспозиции, дискуссии с общественными и культурными деятелями, воркшопы, open air инсталляции и многое другое.