Команда Псковской области стала призёром «Кубка Рушанина» по армрестлингу

14:48, 31 июля 2025, ПАИ

Команда Псковской области заняла второе место на открытом региональном турнире «Кубок Рушанина», который прошёл в Старой Руссе 26 июля. Об этом сообщается в группе «Псков сила» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Федерация армрестлинга Новгородской области



Фото: Федерация армрестлинга Новгородской области



Фото: Федерация армрестлинга Новгородской области



Фото: Федерация армрестлинга Новгородской области



Фото: Федерация армрестлинга Новгородской области



Фото: Федерация армрестлинга Новгородской области











В соревнованиях принимали участие спортсмены из Ленинградской, Псковской, Московской, Новгородской, Тверской областей и Санкт-Петербурга. 15 рукоборцев из Великих Лук, Печор и Пскова заняли второе место в командном зачёте.

О том, как прошел турнир, рассказал президент Федерации армрестлинга Псковской области и участник турнира Василий Иванков.

Великолучанин Захар Мозалев боролся в двух категориях – в юношеской до 70 килограммов и во взрослой до 70 килограммов. Среди юношей он стал первым на обеих руках, а во взрослой категории проиграл только мастерам и кандидатам в мастера спорта.

В самой многочисленной категории среди мужчин в весе до 90 килограммов великолучанин Евгений Тараров занял первое место на обеих руках.

В категории до 110 килограммов выступали спортсмены из Псковской области Василий Иванков и Денис Назаров. Назаров стал третьим, а Иванков победил. Самым сильным соперником для золотого медалиста был чемпион Тверской области, который был тяжелее Дениса Назарова на 43 килограмма. «Это было тяжело. Я сначала недооценил его и первый поединок на левую руку проиграл. Но затем дошёл до финала и два раза победил. На правую руку уже было всё всерьёз, поэтому там выиграл сразу», – отметил победитель. Кстати, во время одной из встреч у него слетела с ноги кроссовка. Спортсмен уперся ногой в ножку стола и завершил её победой.

Также медали выиграли печорские спортсмены. Николай Терешин взял третье место на левой руке, а Владимир Писуков – третье место на правой руке. Впервые в конкурентном турнире выступала печорская спортсменка, учитель физкультуры Елена Келгумяэ. Среди её соперниц – участницы первенств и чемпионатов России. Побед одержать не удалось.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».