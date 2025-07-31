Следователи в России получили право приостанавливать операции по банковским счетам

15:58, 31 июля 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия следственных органов в борьбе с экономическими преступлениями, сообщает РИА Новости.

Документ предоставляет следователям право временно приостанавливать операции по банковским счетам подозреваемых.

Согласно новому нормативному акту, приостановка операций возможна только при наличии обоснованных данных об использовании счетов для совершения преступлений. Мера применяется в рамках расследования уголовных дел, связанных с отмыванием доходов, мошенничеством, коррупцией и другими экономическими преступлениями.

Закон устанавливает процессуальные гарантии: решение о блокировке счетов принимается исключительно с согласия руководителя следственного органа. Приостановка операций допускается лишь в экстренных случаях, когда промедление может привести к утрате доказательств или сокрытию денежных средств.

Максимальный срок действия данной меры ограничен десятью сутками. Это позволяет обеспечить баланс между интересами следствия и защитой прав граждан. Новые полномочия призваны повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями в России.