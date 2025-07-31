Первенство Псковской области по шахматам и блицу стартует 24 августа

16:57, 31 июля 2025, ПАИ

Первенство Псковской области по классическим шахматам и блицу пройдёт в лагере «Стремительный» в Печорском районе с 24 по 30 августа. Об этом ПАИ сообщили в шахматном клубе «Бригантина».

Соревнования пройдут в шести возрастных группах – от спортсменов до 19 лет до девятилетних шахматистов и моложе. Первенство в классических шахматах пройдёт с 24 по 29 августа, 30 августа состоится блицтурнир.

Участниками стартов будут победители, призёры и участники Высшей лиги первенства России, шахматисты, занявшие места с первого по пятое в первенстве Пскова, с первого по четвёртое – в первенстве Великих Лук, а также с первого по третье – в районах области. По согласованию с организаторами принять участие в турнире смогут и другие спортсмены.

В классические шахматы все, кроме самых младших, сыграют с контролем времени 90 минут плюс 30 секунд добавления на каждый ход. В возрастной категории до девяти лет – 60 минут на партию и десять секунд добавления. В блицтурнирах контроль времени – три минуты и две секунды добавления на каждый ход для всех.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 12 августа.

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