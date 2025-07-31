Почти 260 заявок поступило из Псковской области на участие в международной премии «Мы вместе»

22:55, 31 июля 2025, ПАИ

От Псковской области на участие в пятом сезоне международной премии «Мы вместе» подано 258 заявок. Итоги заявочной кампании 2025 года подвели в волонтёрском штабе «Мы вместе» в РГУ имени А. Н. Косыгина с участием главы Росмолодёжи Григория Гурова, председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Артёма Метелева, сопредседателя ВАРМСУ Ирины Гусевой и финалистов прошлых лет, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Пятый сезон стал рекордным: поступило 51,8 тысячи заявок, из них 47,7 тысячи – в национальном треке. По масштабу вовлечённости, числу стран-участниц и системности мер поддержки премия «Мы вместе» остаётся крупнейшей в стране и одной из самых представительных в мире.

«Пять лет назад международная премия «Мы вместе» стала ответом на вызовы времени: её предложили сами волонтёры, чтобы усиливать взаимопомощь и общественные инициативы, а президент России поддержал. Сегодня премия – часть национального проекта «Молодёжь и дети» и один из ключевых инструментов в достижении национальной цели по вовлечению молодёжи в добровольчество. Премия задаёт нравственные ориентиры, поощряет, демонстрирует лучшие практики и помогает лидерам гражданского общества расти. Радует, что большая доля заявок на премию – от молодых людей. Из более чем 47 тысяч заявок из России шесть тысяч поданы молодыми людьми в возрасте от 18 до 35 лет», – заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Участвовать в национальном треке премии могут добровольцы, наставники, лидеры НКО, некоммерческие организации, команды физических лиц (в том числе детские команды с участниками 14–17 лет), а также представители бизнеса, муниципалитетов и регионов. Национальный трек охватывает все ключевые направления – от личного вклада до системных социальных изменений. В этом году победителей определят в номинациях «Волонтёр года», «Герои нашего времени», «Наставник года», «Поколение добра», «Страна возможностей», «Код милосердия», «Устойчивое будущее».

Всего в этом году в номинации «Волонтёр года» участвует почти 19 тысяч человек, на звание «Наставника года» претендует более 5,8 тысячи человек. В номинацию «Герои нашего времени» подано почти 12 тысяч заявок, в номинацию «Поколение добра» – 3,8 тысячи, в номинацию «Страна возможностей» – 6,3 тысячи, в номинацию «Код милосердия» – более 5,8 тысячи, в номинацию «Устойчивое будущее» – 1,6 тысячи заявок.

Номинация «Герои нашего времени» – ключевая в год 80-летия Победы и Год защитника Отечества. Она собрала проекты, направленные главным образом на поддержку участников СВО и их семей, а также инициативы сохранения памяти ВОВ и помощь ветеранам. Количество заявок в этой номинации выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Это актуальные проекты с высоким социальным эффектом и планами развития. Среди них такие знаковые практики, как всероссийская акция «Бессмертный полк» и проект благотворительного фонда «Страна для детей», оказывающий поддержку детям военнослужащих и семьям, пострадавшим в результате боевых действий. При этом важно, что тема поддержки СВО присутствует и во всех других номинациях.

Имена победителей пятого сезона премии огласят в декабре на Международном форуме гражданского участия. Но перед этим участников ожидает несколько ключевых этапов: экспертная оценка, региональные этапы и полуфиналы, федеральный финал.

В 2025 году международная премия «Мы вместе» отмечает юбилей – пятилетие главной национальной премии в сфере социальных проектов, реализуемой при поддержке президента России. Она направлена на поддержку и признание инициатив, которые меняют жизни к лучшему в России и за её пределами. За это время премия объединила более 190 тысяч инициатив из 147 стран мира.