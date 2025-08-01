Погоду на осень предвещает сегодня народный календарь

07:40, 01 августа 2025, ПАИ

Память преподобной Макрины Каппадокийской отмечают православные христиане сегодня, 1 августа, пишет calend.ru.

На Руси святую нередко называли Мокриной и неслучайно: по тому, насколько мокрый этот день, судили о приближающейся осени. Так и говорили: «Мокрина мокра – и осень мокра». В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год: «Коли на Мокрину дождь, уродится рожь». Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов.

Если день выдавался сырым, то родившейся в день Мокрины нельзя было выходить на улицу, иначе ливень может залить всю землю. В это время заканчивались летние работы и начинались осенние. «Мокрина снаряжает осень, а Анна – зиму», – подмечали в народе.

Считалось, что заканчивалось лето и для насекомых, по крайней мере оводы на Мокрину должны были кусаться в последний раз. А если с осин начинал лететь пух, что тоже было приметой осени, можно было смело идти за подосиновиками.