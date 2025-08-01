Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Погоду на осень предвещает сегодня народный календарь

Память преподобной Макрины Каппадокийской отмечают православные христиане сегодня, 1 августа, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

На Руси святую нередко называли Мокриной и неслучайно: по тому, насколько мокрый этот день, судили о приближающейся осени. Так и говорили: «Мокрина мокра – и осень мокра». В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год: «Коли на Мокрину дождь, уродится рожь». Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов.

Если день выдавался сырым, то родившейся в день Мокрины нельзя было выходить на улицу, иначе ливень может залить всю землю. В это время заканчивались летние работы и начинались осенние. «Мокрина снаряжает осень, а Анна – зиму», – подмечали в народе.

Считалось, что заканчивалось лето и для насекомых, по крайней мере оводы на Мокрину должны были кусаться в последний раз. А если с осин начинал лететь пух, что тоже было приметой осени, можно было смело идти за подосиновиками.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 августа 2025

Где с 1 сентября запретят размещать рекламу: объясняем в карточках
01 августа 2025

Модульную почту строят в Новоржевском округе
01 августа 2025

Медиахолдинг Псковской области победил в конкурсе Института развития интернета
01 августа 2025

90-летие отмечает куньинская газета «Пламя»
01 августа 2025

Что делать, если ливень застал за рулём: объясняем в карточках
01 августа 2025

Инкассаторы России отмечают свой профессиональный праздник
01 августа 2025

Память погибших в Первой мировой войне солдат чтут 1 августа
31 июля 2025

Вести с полей: на уровне материковых ям ведутся раскопки в Новосокольническом районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...