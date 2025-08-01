Уведомления по НДФЛ нужно представить не позднее 4 августа – ФНС

07:53, 01 августа 2025, ПАИ

Юридические лица и индивидуальные предприниматели при возникновении обязанности по уплате налогов, срок уплаты которых наступает ранее срока представления налоговой декларации, обязаны представлять уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Налоговые агенты представляют уведомление по налогу на доходы физических лиц два раза в месяц.

По каждому сроку уплаты налогоплательщикам необходимо предоставлять уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам по форме КНД 1110355.

В отношении сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца, организации и ИП представляют уведомление не позднее 3-го числа следующего месяца.

Так, срок представления уведомлений за отчётный период с 23 по 31 июля 2025 года – не позднее 4 августа. Срок уплаты налога за указанный период – не позднее 5 августа текущего года.

Подробнее ознакомиться с порядком, сроками представления уведомления, примерами его заполнения можно в специальном разделе «Единый налоговый счёт (ЕНС)» на официальном сайте ФНС России.