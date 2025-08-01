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Происшествия

Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Два пожара ликвидировали в Псковской области 31 июля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, баня сгорела в деревне Чегурино Дедовичского района. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электросети внутри бани.

Также гараж горел на улице Загородной в Новосокольниках. В гараже огонь повредил стену. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание.

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