Заключительный этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдёт 2 августа

10:38, 01 августа 2025, ПАИ

Пятый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу, открытое первенство Печорского округа по кроссу пройдёт 2 августа. Об этом ПАИ сообщили в местной спортшколе.

Соревнования пройдут в девяти возрастных группах на дистанциях 500, 1 000, 2 000 и 3 000 метров. Старт первой группы состоится 2 августа в 13:00.

Отметим, что эти соревнования подведут итог всему циклу областного Кубка, этапы которого в этом году также прошли в Острове, Великих Луках, Стругах Красных и Себеже.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 1 августа.

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