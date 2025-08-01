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Общество

Правила безопасности на водоёмах напомнили псковичам

Полицейские призывают псковичей соблюдать правила безопасности на водоёмах. Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с целью обеспечения безопасности и предотвращения происшествий с несовершеннолетними, а также детского травматизма и гибели людей на водоёмах, сотрудники полиции патрулируют пляжи и проводят разъяснительные беседы о безопасном поведении в потенциально опасных местах.

Фото: ПАИ

Полицейские напоминают о мерах предосторожности на воде в пляжный сезон: запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения, а также оставлять детей без присмотра.

Запрещено распитие алкогольных напитков на водоёмах и общественных пляжах в соответствии с законодательством РФ. За нарушение этого правила предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 1 500 рублей, согласно части 1 статьи 20.20 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Полицейские проводят информационно-разъяснительные беседы с гражданами, чтобы повысить осведомлённость о правилах безопасного поведения на воде. Сотрудники полиции призывают всех отдыхающих проявлять ответственность и соблюдать основные требования безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.

Важно соблюдать установленные правила поведения на водоёмах и общественных пляжах, чтобы отдых был безопасным.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, нарушения общественного порядка или угрозы безопасности следует незамедлительно звонить по телефонам 102 или 112.

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