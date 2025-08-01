Зачем на улице Некрасова спиливают деревья, объяснил глава Пскова

11:20, 01 августа 2025, ПАИ

По какой причине на улице Некрасова в Пскове спиливают деревья, объяснил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

По его словам, большинство зелёных насаждений вдоль тротуаров представляют реальную опасность. В частности, более 90 % деревьев являются сухостойными, поражёнными грибком или находятся в аварийном состоянии. Например, от Октябрьского проспекта до улицы Советской таких опасных деревьев насчитывается 13, которые создают прямой риск для людей, автомобилей и зданий.

«Мы не просто убираем старые посадки, а высаживаем новые. Возле здания правительства области появляются хвойные и лиственные молодые деревья, кустарники, а в ближайшем будущем и цветы. Их станет ещё больше, чем раньше», – объяснил глава города.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина









Кроме того, наличие деревьев препятствует расширению тротуаров, которые уже перестали соответствовать требованиям ГОСТ. «И сейчас вы можете оценить, насколько просторнее стало на улице Некрасова. Да, изменения всегда вызывают споры. Но наша цель – не просто отремонтировать улицу, а сделать её безопасной, удобной и красивой», – подчеркнул Борис Елкин.