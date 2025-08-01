Горячей воды не будет в Дедовичах с 11 августа

11:39, 01 августа 2025, ПАИ

Плановые ремонтные работы в рамках подготовки объектов теплоснабжения посёлка Дедовичи к предстоящему отопительному сезону проведут специалисты Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» с 11 по 24 августа. На время работ в посёлке будет отсутствовать горячее водоснабжение, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской ГРЭС.

В этот период планируется заменить подземный участок магистрального трубопровода, включая компенсатор, в районе жилого дома № 8 на улице Энергетиков, провести ремонт и ревизию секционных задвижек, дренажей и воздушников по всей протяжённости тепловых сетей. Все работы выполнят с восстановлением дорожной инфраструктуры.

«В этом году по итогам гидравлических испытаний выявлено три слабых участка тепловой сети. Один дефект мы уже отработали, оставшиеся планируем устранить в период остановки теплофикационного оборудования. Эти мероприятия позволят обеспечить стабильное функционирование тепловой инфраструктуры посёлка Дедовичи в осенне-зимний период», – отметил технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.