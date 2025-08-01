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Общество

Более 100 жителей Псковской области пострадали от укусов клещей за семь дней

104 человека, в том числе 28 детей обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 24 по 30 июля, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

С начала сезона зарегистрировано 2 614 случаев укусов клещей, в том числе пострадал 671 ребёнок.

Наибольшее число жалоб поступило из Пскова (810 случаев) и Великих Лук (365 случаев). Среди районов лидируют Псковский (166 случаев), Пустошкинский (129 случаев) и Невельский (124 случая).

В лабораториях исследовали 2 875 клещей. Выявлена поражённость клещевыми инфекциями: клещевым вирусным энцефалитом – 0,07 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 16,9 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 1,77 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,22 %.

С начала сезона зафиксировано два случая клещевого вирусного энцефалита (у одного взрослого и одного ребёнка) и три случая иксодового клещевого боррелиоза у взрослых.

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