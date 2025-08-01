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Общество

Тротуар вместо тропинки: дорогу в школу благоустроили в Пыталово

Дорожку, ведущую в школу, благоустроили в городе Пыталово, сообщила глава округа Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой

По тропинке между домами № 16 и 18 по улице Юнкерова в школу ходят школьники с улиц Юнкерова и Шафранского, так как это самый короткий путь до образовательного учреждения.

Активные жители дома № 11 на улице Горького, участники ТОС «Ветер перемен» подали свой проект на областной конкурс и стали победителями. В настоящее время подрядчик выложил пешеходную дорожку брусчаткой.

«Через месяц у школьников начнётся новый учебный год. Надеюсь, их маршрут в школу по новой дорожке станет более комфортным. Благодарю активистов ТОС за активное участие в жизни своего города», – сказала Вера Кондратьева.

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