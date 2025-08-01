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Происшествия

Сиренью по лицу: пьяного великолучанина оштрафовали за нападение на полицейского

Житель Великолукского района напал на полицейского с веткой сирени, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что 24 мая нетрезвый местный житель, не желая быть привлечённым к административной ответственности и выражая недовольство законными действиями полицейского, ударил его веткой сирени по лицу.

Великолукский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему назначили наказание в виде штрафа.

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