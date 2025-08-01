То кока-кола, то полусладкое: водоканал прокомментировал ситуацию с водой в Великих Луках

16:26, 01 августа 2025, ПАИ

На качество воды жалуются жители Великих Лук в социальных сетях. Некоторые из них отмечают, что жёлтая вода течёт из крана уже довольно давно.

О проблемах с водой сообщают жильцы домов на улицах Гагарина, Рабочей, Лизы Чайкиной, Первомайской, Октябрьской, Некрасова, Ставского, Запрудной, Карла Либкнехта, Сибирцева, Шевченко, Холмской, Ботвина, Зелёной и других. Великолучане с улицы Комсомольской уточнили, что у них вода сначала была желтоватой, а потом стала практически чёрной.

У жителей домов № 51 и 55 на Октябрьском проспекте как холодная, так и горячая вода льётся только жёлтого цвета.

На улице Некрасова ванну тоже удаётся набрать только с жёлтой водой. Похожая ситуация и на улице Рабочей, сообщают местные жители, также они обратили внимание на запах тины.



Фото: Лидия Копцева, Натали Бурова



Фото: Лидия Копцева, Натали Бурова



«По всему городу, мне кажется, она такая. Чтобы помыться, нужно воду проливать долго, а за воду так-то платить нужно. Помоешься и после такой воды весь чесаться начинаешь, раньше только горячая была грязной, так теперь и холодная такого же цвета. Вода из бачка в туалете идёт жёлтого цвета – это нормально?» – задаётся вопросом великолучанка.

«Они то кока-колу дают, то полусладкое вино, балуют нас», – иронизирует другой горожанин.

Ситуацию прокомментировали в Великолукском водоканале: «Жёлтая вода связана с тем, что проводились ремонтные работы на кольцевом водоводе Великих Лук и вчера было заменено 25 метров. В связи с этим было переключение воды на водозабор из реки Ловати, чтобы весь город не оставлять с утра до позднего вечера без воды. То есть вода в город поступала из Ловати, так как у нас два источника – это скважина и река».

На предприятии добавили, что эта вода полностью очищена и прошла проверку в лаборатории, а цвет связан именно с тем, что она речная. «Цвет вызван тем, что сейчас вода из реки не смешивается с водой из скважин. Резервуары воды уже наполнены, и в течение сегодняшнего дня, за выходные всё нормализуется», – пообещали в водоканале.