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Общество

Более 90 белгородских детей приехали в Псковскую область на каникулы

Более 90 детей из Белгородской области приехали в Псковскую область для оздоровления и завершения каникул, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В первые дни дети познакомятся с природой и культурным наследием Пушкинских Гор, посетят с экскурсиями площадки музея-заповедника «Михайловское».

После этого ребята отправятся в Невельский округ для участия в летней оздоровительной смене детского загородного лагеря «Звёздный». На протяжении трёх недель дети будут участвовать в разнообразной программе, направленной на укрепление их здоровья, духовно-нравственное и патриотическое развитие.

Отдых белгородских детей в регионе организован по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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