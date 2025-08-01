Более 90 белгородских детей приехали в Псковскую область на каникулы

15:47, 01 августа 2025, ПАИ

Более 90 детей из Белгородской области приехали в Псковскую область для оздоровления и завершения каникул, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В первые дни дети познакомятся с природой и культурным наследием Пушкинских Гор, посетят с экскурсиями площадки музея-заповедника «Михайловское».

После этого ребята отправятся в Невельский округ для участия в летней оздоровительной смене детского загородного лагеря «Звёздный». На протяжении трёх недель дети будут участвовать в разнообразной программе, направленной на укрепление их здоровья, духовно-нравственное и патриотическое развитие.

Отдых белгородских детей в регионе организован по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.