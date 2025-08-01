Молодые псковичи могут выиграть по миллиону рублей

16:31, 01 августа 2025, ПАИ

Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут подать заявки на получение до одного миллиона рублей для реализации социальных, экологических, образовательных и технологических проектов. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики региона.

Конкурс проводится по 19 номинациям, включая противодействие экстремизму и терроризму среди молодёжи, экологическое просвещение, развитие студенческих сообществ, популяризацию спорта и цифровых технологий. Отдельная номинация посвящена 80-летию атомной отрасли России.

Участниками могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет. Каждый из них имеет право подать только одну заявку с одним проектом. Рекомендуемый срок реализации проектов – с декабря 2025 по ноябрь 2026 года.

Приём заявок осуществляется до 15 сентября 2025 года через платформу ФГАИС «Молодёжь России». Подробная информация о конкурсе и условиях участия доступна на официальном сайте Росмолодёжи.

Напомним, в первом сезоне конкурса поддержку получили более 1,5 тысячи молодёжных инициатив по всей стране.