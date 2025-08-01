Уже 150 точек доступа отметили на интерактивной карте Wi-Fi в Псковской области

17:05, 01 августа 2025, ПАИ

Сеть бесплатного Wi-Fi продолжают расширять в Псковской области, сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На интерактивной карте отметили уже 150 точек доступа, за последнюю неделю добавлены новые: на набережной реки Великой, 16, в Финском парке (около Советского моста), на остановке на улице Александра Невского и на улице Леона Поземского, 61.

«Благодарю жителей Псковской области за ваши обращения и предложения – они помогают нам определять приоритетные места, где необходимо строить Wi-Fi-сеть в первую очередь», – подчеркнул Виталий Рахманов.

Он призвал представителей бизнеса к активному сотрудничеству.

«Если вы хотите сделать у себя бесплатный Wi-Fi, мы готовы помочь и предоставить свою систему авторизации. По вопросам подключения обращайтесь на почту wi-fi@pskov.ru. Отличный пример – компания «Псковагроинвест», которая организует бесплатный доступ в интернет в магазинах сети «Деревня Соловьи», – написал начальник управления.

Кроме того, Виталий Рахманов уточнил, что в наполнении карты wifi-map.pskov.ru может поучаствовать каждый: необходимо авторизоваться через «Госуслуги» и отправить заявку.

Ранее сообщалось, что в Псковской области запущена интерактивная карта wifi-map.pskov.ru для поиска ближайших точек с бесплатным интернетом, включая кафе, государственные учреждения и банки. Появляются новые точки публичного Wi-Fi в Пскове. В Великих Луках определены первые пять точек, где появится публичный Wi-Fi. В частности, это площадь Ленина, у администрации города, площадь Рокоссовского, железнодорожный вокзал, парк Пушкина.