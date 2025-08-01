О важности стирки новой одежды после покупки напомнила врач

20:50, 01 августа 2025, ПАИ

Перед тем как надеть новую купленную одежду, её нужно постирать. Это касается не только нижнего белья, но и рубашек, брюк, верхней одежды и головных уборов. Как это связано со здоровьем, рассказала врач-терапевт и невролог Полина Лепилова в интервью «Газете.ru».

Эксперт объяснила: прежде чем попасть в магазины, одежда проходит различные этапы производства. Например, её могут красить, обрабатывать антисептиками и пропитывать веществами, которые предотвращают смятие. Для этих целей часто используют формальдегид – химическое вещество, которое может вызывать раздражение кожи, шелушение и даже контактный дерматит.

Кроме того, в процессе производства одежды могут применяться анилиновые красители и никель, которые могут быть опасны для здоровья. Эти вещества являются сильными аллергенами, особенно для людей с чувствительной кожей. Даже кратковременный контакт с такой одеждой может вызвать аллергическую реакцию.