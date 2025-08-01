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Общество

Как распознать рак лёгкого на ранних стадиях: объясняем в карточках

На ранних стадиях рак лёгкого необязательно сопровождается кашлем, болезнь может маскироваться и привычными симптомами – усталостью, кожными реакциями, гловокружением и другими, рассказали в министерстве здравоохранения Псковской области.

  • Симптомы и лечение онкологии
    Фото: Министерство здравоохранения Псковской области.
  • Симптомы и лечение онкологии
    Фото: Министерство здравоохранения Псковской области.
  • Симптомы и лечение онкологии
    Фото: Министерство здравоохранения Псковской области.
  • Симптомы и лечение онкологии
    Фото: Министерство здравоохранения Псковской области.
  • Симптомы и лечение онкологии
    Фото: Министерство здравоохранения Псковской области.

Важно при появлении симптомов своевременно обратиться к врачу, отметили специалисты.

Сегодня известно более 20 молекулярных подтипов рака лёгкого, каждый из которых имеет свои механизмы роста и ответ на лечение. Однако современные методы лекарственного лечения – таргетная терапия и иммунотерапия – позволяют взять болезнь под контроль даже при наличии метастазов. Эффективность терапии зависит от точного молекулярно-генетического анализа опухоли, который сегодня стал стандартом при постановке диагноза.

Подробности – в карточках.

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