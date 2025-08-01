Как распознать рак лёгкого на ранних стадиях: объясняем в карточках

21:49, 01 августа 2025, ПАИ

На ранних стадиях рак лёгкого необязательно сопровождается кашлем, болезнь может маскироваться и привычными симптомами – усталостью, кожными реакциями, гловокружением и другими, рассказали в министерстве здравоохранения Псковской области.



Фото: Министерство здравоохранения Псковской области.



Фото: Министерство здравоохранения Псковской области.



Фото: Министерство здравоохранения Псковской области.



Фото: Министерство здравоохранения Псковской области.



Фото: Министерство здравоохранения Псковской области.









Важно при появлении симптомов своевременно обратиться к врачу, отметили специалисты.

Сегодня известно более 20 молекулярных подтипов рака лёгкого, каждый из которых имеет свои механизмы роста и ответ на лечение. Однако современные методы лекарственного лечения – таргетная терапия и иммунотерапия – позволяют взять болезнь под контроль даже при наличии метастазов. Эффективность терапии зависит от точного молекулярно-генетического анализа опухоли, который сегодня стал стандартом при постановке диагноза.

Подробности – в карточках.