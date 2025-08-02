Правительство РФ проиндексирует размер зарплаты для отдельных категорий бюджетников

14:03, 02 августа 2025, ПАИ

Правительство РФ проиндексирует размер зарплаты для отдельных категорий бюджетников. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале кабинета министров.

Повышение заработной платы коснётся работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий.

Изменения вступят в силу с 1 октября, зарплата с этого числа будет повышена на 7,6 %. На индексацию в целом предусмотрено 30,8 миллиарда рублей на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.