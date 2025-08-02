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Сенатор Наталья Мельникова поздравила псковичей с Днём Воздушно-десантных войск

Сенатор от Псковской области Наталья Мельникова поздравила военнослужащих и ветеранов с Днём Воздушно-десантных войск в своём Telegram-канале.

Наталья Мельникова отметила, что ВДВ – это не просто род войск, а символ доблести, отваги и безграничной преданности Родине. По её словам, десантники всегда оказываются в самых сложных ситуациях, проявляя стойкость, мужество и готовность к самопожертвованию.

Особое внимание сенатор уделила 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в Псковской области. Эта дивизия – гордость региона, её военнослужащие продолжают славные традиции псковских десантников и являются примером стойкости и доблести.

«Псковская область славится своими воинскими традициями, и 76-я дивизия ВДВ – яркое тому подтверждение. Мы гордимся, что на нашей земле служат настоящие герои – патриоты России, готовые в любой момент встать на защиту страны», – подчеркнула Наталья Мельникова.

В завершение своего обращения сенатор выразила благодарность всем, кто служил и служит в воздушно-десантных войсках, пожелала им крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. «Пусть ваши подвиги навсегда останутся в памяти благодарных потомков. С праздником, дорогие десантники! С Днём ВДВ! Никто, кроме нас!» – говорится в поздравлении.

День Воздушно-десантных войск в России традиционно отмечается 2 августа и символизирует честь, мужество и сплочённость всех военнослужащих элитного рода войск.

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