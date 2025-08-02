Псковская делегация приняла участие в международной встрече профсоюзов

20:10, 02 августа 2025, ПАИ

Представители профсоюзных организаций работников культуры Витебской, Псковской, Новгородской и Смоленской областей провели заседание президиума в Городокском районе Витебской области, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

На заседании собрались глава Городокского района Ирина Полякова, председатель Витебского профобъединения Юрий Деркач, а также делегация Псковского облсовпрофа во главе с председателем Игорем Ивановым и заместителем председателя Андреем Стегнием.

Главной темой встречи стала совместная патриотическая и просветительская работа в год 80-летия Великой Победы.

В своём выступлении Игорь Иванов отметил важность сохранения исторической памяти, а также недопустимость переписывания истории.

«Не только в юбилейный год, а постоянно мы должны чтить героев, любить свою Родину, защищать Отечество, сохранять и приумножать Русский мир!» – отметил он.

Также лидер профсоюзного движения Псковской области рассказал членам президиума о таких мероприятиях, как «Курган Дружбы», отправка продовольственного обоза из Дедовичского района. Кроме того, Игорь Иванов отдельно остановился на помощи профсоюзов участникам СВО.

В рамках встречи по поручению президиума Псковского облсовпрофа председателю обкома профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма всех уровней Витебской области Елене Сабировой за вклад в развитие профсоюзного движения была вручена почётная грамота.

По итогам встречи представители профсоюзного движения приняли постановление «О роли профсоюзов в патриотическом воспитании, гражданской позиции и социальной ответственности». Также профсоюзы договорились о проведении в сентябре в Лосвидо Витебской области совместного заседания молодёжных советов культуры Псковской, Витебской, Новгородской и Смоленской областей.

«Особенно важно, что в юбилейный год Великой Победы мы вновь подтверждаем нашу приверженность к исторической памяти. Такие встречи, как сегодняшняя в Витебской области, показывают: только вместе мы можем противостоять любым попыткам искажения истории и передать будущим поколениям правду о подвиге наших предков», – сказала председатель Псковской областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова.

Она также выразила уверенность в том, что сотрудничество профсоюзов будет только крепнуть, а новые совместные проекты внесут вклад в развитие культуры, спорта и туризма регионов.