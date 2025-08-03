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Первая выставка Херсонеса Таврического открылась в Музее Античности и Византии

Первая выставка музея-заповедника «Херсонес Таврический» «Вспомни, где всё началось» открылась в Музее Античности и Византии. Экспозицию создали при поддержке Министерства культуры РФ, фонда «Моя история» и музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», сообщили ПАИ организаторы.

Экспозиция расскажет посетителям, почему Херсонес играет ключевую роль в истории России и почему он имеет особое значение для каждого её гражданина. Выставка позволяет погрузиться в ключевые этапы становления и развития древнего города, а представленные редкие находки, которые обнаружили в ходе масштабных археологических раскопок в южном пригороде Херсонеса, открывают новые грани его истории.

Особое внимание уделили византийскому периоду, сыгравшему важнейшую роль в судьбе Херсонеса и ставшему свидетелем знакового события – крещения равноапостольного князя Владимира. Уникальные археологические артефакты разместились в пяти залах выставки.

С помощью мультимедийных технологий гости выставки отправляются во времена Древней Греции, Рима и Византии. Среди артефактов – кессон с головой Медузы Горгоны, жертвенник в виде палицы Геракла, деталь с изображением девы на квадриге и капители из раннехристианских храмов города. После гости пройдут по символическому коридору времени, посвящённому проводившимся в Херсонесе раскопкам и развитию музея на его территории.

Посетить выставку с экскурсией можно будет с 2 августа до 31 декабря 2025 года с 10:00 до 20:00.

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