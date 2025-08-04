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Общество

Великолучан приглашают на службу в полицию

Несколько вакансий открыто в полиции в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Требуется участковый уполномоченный полиции, следователь, помощник следователя, полицейский поста внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, полицейский, полицейский-водитель и полицейский-кинолог отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

Рассматриваемые кандидаты на службу должны быть без судимостей, иметь образование не ниже среднего, быть годными по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Сотрудникам предоставляют ежегодный оплачиваемый отпуск 40 календарных дней и дополнительный отпуск, путёвки в санатории и дома отдыха МВД России, возможность получения бесплатного юридического образования по заочной форме обучения, при выслуге 20 лет – право на пенсионное обеспечение (в пенсионный стаж входит служба в Вооружённых силах России, учёба на дневных отделениях учебных заведений).

Все желающие могут обратиться в кабинет № 322 на улице Комсомольской, 14 в Великих Луках, а также по телефону (8 811-53) 3-02-41 (отдел кадров). Резюме следует направлять на электронную почту nat.600@yandex.ru.

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